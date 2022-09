Abel Ruiz decisivo: marcou dois golos em 8 minutos na seleção sub-21 de Espanha

SI SEÑOR!



Abel Ruiz bisa pela seleção espanhola de sub-21! pic.twitter.com/i2oWGJ9fe6 — SC Braga (@SCBragaOficial) September 23, 2022

Abel Ruiz foi titular e capitão no seleção de sub-21 de Espanha, que defrontou esta tarde a Roménia e venceu por 4-1, em jogo particular realizado em solo romeno.O avançado do Sp. Braga foi decisivo ao ter marcado dois golos no espaço de oito minutos, tendo inaugurado o marcador aos 8' e dilatado a vantagem aos 16'. Abel Ruiz foi substituído durante a segunda parte, aos 72', cabendo a Rodrigo Riquelme o protagonismo nos dois outros golos espanhóis, aos 80' e 90'.Os sub-21 de Espanha voltam a atuar na próxima terça-feira, diante da Noruega.