Abel Ruiz defende Carvalhal

Um dia depois de António Salvador ter garantido que Carlos Carvalhal vai continuar ao leme do Sp. Braga, Abel Ruiz falou publicamente sobre o técnico e só teve palavras de elogio. Em entrevista à ‘Rádio Marca’, o avançado espanhol foi questionado sobre como era trabalhar com um “treinador distinto” e não escondeu a relação de admiração que mantém com o timoneiro.

“O Carlos Carvalhal é um grandíssimo treinador. Desde que chegou ao clube que tem feito as coisas bem. É um treinador com muito caráter e que transmite muito bem o que quer dizer e o que sente. Isso é muito importante para os jogadores”, apontou o dianteiro, recentemente convocado para a seleção sub-21 de Espanha.

A relação de Carvalhal com os arsenalistas e com Braga é sobejamente conhecida e não é de agora. Nado e criado na cidade dos arcebispos, o técnico tem uma ligação umbilical ao clube. Ora, Abel Ruiz assegura que isso se nota na forma como Carvalhal sente o emblema.

“É um treinador do clube, que já jogou no clube. É alguém que sente estas cores e isso nota-se”, acrescentou o camisola 9 do Sp. Braga.

As palavras de Abel Ruiz surgem na sequência da defesa pública feita por António Salvador ao técnico e surgem como um indício de que o grupo mantém uma resposta positiva relativamente ao treinador e à sua mensagem. Simultaneamente, são também uma resposta ao toque a reunir exigido pelo presidente, apontando que a união pedida não terá sido beliscada.