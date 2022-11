Abel Ruiz: «Dei tudo pela equipa e é isso o mais importante»

Apesar de ter ficado em branco na vitória do Sp. Braga sobre o Trofense , Abel Ruiz deixa claro que saiu satisfeito da partida, até porque no seu entender o que importa é o coletivo."Importante é a equipa. Claro que um avançado quer fazer golo, mas dei tudo pela equipa e é isso o mais importante. Cada um dar o seu melhor pela equipa porque isso permite que as vitórias apareçam. Vínhamos a este jogo como o primeiro de uma nova caminhada. Queríamos ganhar e conseguimos. Temos novo jogo importante para a semana. Pensamos só no próximo jogo, não queremos pensar mais à frente", disse, à SportTV.