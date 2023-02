Abel Ruiz e Al Musrati reagem à goleada de Alvalade: «Pedimos desculpa aos adeptos»

Abel Ruiz e Al Musrati deram voz ao sentimento de frustração do balneário do Sp. Braga na sequência da goleada (5-0) sofrida diante do Sporting, na noite desta quarta-feira, em Alvalade. Em publicações divulgadas nas respetivas páginas de Twitter ou Instagram, tanto o avançado espanhol como o médio líbio pediram desculpa aos adeptos."Não estivemos à altura, cometemos erros e não mostrámos a equipa que somos. Pedimos desculpa aos adeptos, que, tal como nós, ficaram desiludidos ontem. Mas lembrem-se sempre de que precisamos da vossa força, do vosso apoio! Não nos podem deixar cair. Não podemos deixar cair tudo o que fizemos para chegar onde estamos hoje. Todo o esforço e sacrifício feito até ao momento, não pode ser para nada. Agora é quando temos de estar todos juntos e pensarmos no mesmo objetivo. Voltar a ganhar e seguir lutando pelo que queremos", escreveu Abel Ruiz."Estou realmente muito triste, não esperava que isso acontecesse connosco. Cometemos muitos erros que não deveríamos ter cometido. Poderíamos ter feito muito mais, mas infelizmente isso não aconteceu. Peço desculpas aos nossos adeptos que sempre estão lá para nos apoiar e sei que voltaremos mais fortes. Este mês temos muitos jogos importantes, precisamos sempre do vosso apoio. Agora temos que esquecer, olhar para as partidas difíceis que teremos pela frente e voltar a vencer numa partida importante, a partida de domingo", assinalou Al Musrati.