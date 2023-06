Abel Ruiz e Víctor Gómez nos convocados de Espanha para o Europeu de sub-21

O avançado Abel Ruiz e o lateral-direito Víctor Gómez, ambos do Sp. Braga, estão entre os convocados da seleção espanhola para o Europeu de sub-21 que irá realizar-se na Geórgia e Roménia entre os dias 21 de junho a 8 de julho.A lista foi divulgada esta sexta-feira pelo selecionador Santi Denia. A concentração arranca no próximo dia 9, em Madrid, sendo que no dia 13 haverá jogo de preparação com o México. Desta lista de 27 jogadores, refira-se, serão retirados alguns nomes, já que viajarão para a Roménia e Geórgia apenas 23.: Agirrezabala, Leo Román, Arnau TenasArnau,, Guillamón, Manu Sánchez, Miranda, Jon Pacheco, Gila, Francés, Paredes, Miguel Gutiérrez.Antonio Blanco, Gabri Veiga, Baena, Sancet, Nico González, Aimar Oroz, Bernabé.Barrenetxea, Rodri Sánchez, Riquelme, Sergio Gómez, Camello, Latasa,