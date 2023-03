Abel Ruiz: «Fizemos um grande jogo, merecíamos muito mais do que o empate»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Al Musrati e Abel Ruiz consideram que o Sp. Braga tudo fez para conseguir melhor que um empate (0-0) frente ao FC Porto.





"Hoje fizemos tudo para vencer o jogo, foi um jogo difícil, temos de continuar assim para o resto da época, é a nossa luta", disse Al Musrati.Abel Ruiz destacou a injustiça do resultado. "O que faltou? Acho que o golo. Fizemos um grande jogo e não conseguimos fazer golo que é o que faz diferença. Fizemos todos um grande jogo, merecíamos muito mais do que um empate. Temos de seguir em frente, focar no próximo jogo depois das seleções", afir,mou."O plano de jogo foi bem executado por nós, entrámos muito bem, Porto teve duas ou três boas oportunidades, mas nós merecíamos muito mais. Há duas equipas que queriam ganhar a todo o custo, converteu-se num belo espetáculo de futebol mas merecíamos mais", acrescentou.