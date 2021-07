Abel Ruiz: «Fizemos um jogo muito completo e agora temos de pensar na Supertaça»

Após o empate diante do Marselha, Abel Ruiz considerou ter sido um "bom teste, frente a uma grande equipa e um adversário muito competente". "Fizemos um grande jogo", resumiu o avançado espanhol, que marcou o golo do Sp. Braga, destacando que "tudo o que seja para ajudar a equipa é bom". "Fizemos um jogo muito completo e agora temos de pensar na Supertaça. É o primeiro título oficial da época", juntou Ruiz.





Já Tiago Esgaio sentiu-se "muito bem num jogo complicado" e está preparado para as comparações com o irmão Ricardo. "Isso será inevitável. Somos irmãos e jogámos na mesma posição, mas cada um tem a sua maneira de jogar", registou.Quanto a Tiago Sá, falou sobre um jogo "contra uma equipa forte, com jogadores que dispensam apresentações". "Estamos preparados", disse o guarda-redes.