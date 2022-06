Abel Ruiz: «Gostaria de voltar a Espanha, mas...»

Abel Ruiz está ao serviço da seleção sub-21 de Espanha, que defronta a congénere de Malta ao fim da tarde de hoje, em Melilla, cidade autónoma espanhola localizada na margem sul do Mar de Alborão e rodeada pelo território de Marrocos.Em entrevista ao jornal desportivo 'Marca', Abel Ruiz focou o quão motivados está o elenco do seu escalão por saber que a seleção principal tem apostado em jovens. "É certo que com a chegada de Luis Enrique está a confiar-se mais em gente jovem e nota-se. A seleção A está cheia de juventude e com uma média de idade bastante baixa, algo que motiva os que vêm dos escalões inferiores. Aqui nos sub-21 há gente que já pôde desfrutrar da seleção A e espero que possamos ter mais oportunidades", disse.Abel Ruiz já chegou a ser convocado por Luis Enrique para 'La Roja' e explicou o que terá pesado na decisão de chamar o avançado do Sp. Braga. "Creio que uma das coisas que o fez chamar-me à seleção principal na altura foi o meu trabalho defensivo, porque no meu clube também tenho essa função. Tento não deixar que os centrais adversários pensem e pressionar tudo o que está à minha frente. Foi uma das coisas que me ajudou a chegar à seleção A", apontou.E ainda foi confrontado sobre o futuro, concretamente sobre se está nos seus planos voltar ao país de origem. "Existe sempre essa opção cada vez que o mercado se abre. Gostaria de voltar a Espanha, mas temos de procurar uma boa oportunidade. Estou muito feliz em Braga, sempre o disse. Se há uma opção melhor sairei e se não há ficarei, porque estou muito feliz lá. O Sp. Braga é um clube que me deu muito e tenho de retribuir também", assegurou Abel Ruiz.O avançado, de 22 anos, fez cinco golos e três assistências em 43 jogos pelos arsenalistas, em 2021/22. No passado dia 3, marcou um dos golos de 'La Rojita' na goleada por 6-0 diante da Irlanda do Norte.