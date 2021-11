Abel Ruiz já voltou aos treinos do Sp. Braga

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Abel Ruiz foi novidade no treino desta quinta-feira do Sp. Braga, tendo sido reintegrado no plantel de Carlos Carvalhal depois de ter estado ao serviço da Seleção sub-21 de Espanha.Neste período de compromissos internacionais, Abel Ruiz marcou dois golos e fez duas assistências na goleada (5-0) de 'La Rojita' sobre Malta, tendo ficado em branco na derrota por 1-0 em casa da Rússia. O ponta-de-lança foi titular e capitão em ambos os encontros.Abel Ruiz foi o último internacional a regressar à cidade dos arcebispos, depois de Vitinha (sub-21 de Portugal) e Hornicek (sub-20 da República Checa) terem retomado os treinos ontem.O Sp. Braga recebe o Santa Clara este sábado, em partida referente à quarta eliminatória da Taça de Portugal.