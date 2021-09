Abel Ruiz quer fixar-se na seleção espanhola: «Mais difícil é ficar...»

Abel Ruiz saboreia o momento que vive na seleção de Espanha, mas não perde o foco e agora promete trabalhar para continuar entre a elite. “É um sentimento único, mas ao mesmo tempo sei que é mais difícil ficar do que chegar e por isso vou lutar”, afirmou, em entrevista ao ‘Super Deporte’, de Valência, depois de ter feito os 90 minutos contra a Geórgia, no domingo.

Curiosamente, tudo começou com o avançado do Sp. Braga a rir-se quando soube da convocatória: “Foi uma surpresa. No fim do treino, o meu técnico disse-me que fui convocado, mas achei que era para os sub-21. Reagi com uma garalhada, pois é um sonho estar na Seleção A.”

Abel Ruiz reforçou ainda o quão feliz está no Sp. Braga: “Sair do Barcelona foi uma decisão positiva e estou muito feliz por estar num clube tão grande como o Sp. Braga.” Mas também assumiu ter sido difícil ver de longe os Jogos Olímpicos. “Era um assunto complicado, porque eu tinha uma competição importante com o meu clube [Supertaça] e não pude ajudar os meus companheiros, mas fizeram um grande torneio”, apontou Abel Ruiz.

Um camisola 9 que é “facilitador”

Abel Ruiz não marcou golos à Geórgia, mas esteve lá perto. Acabou por somar pontos junto dos responsáveis espanhóis e até colheu elogios na imprensa espanhola. “Demonstrou a sua habilidade como facilitador, gerando situações de perigo, mas faltou-lhe eficiência no remate”, escreveu o ‘Sport’. “Fez um excelente jogo, mas não marcou. Os seus movimentos criaram bons espaços no ataque”, frisou o ‘Mundo Deportivo’.