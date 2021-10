Abel Ruiz marca na vitória dos sub-21 de Espanha frente à Irlanda do Norte

Abel Ruiz esteve em plano de destaque esta noite na vitória da seleção sub-21 de Espanha sobre a Irlanda do Norte, por 3-0. O avançado do Sp. Braga foi o capitão de 'La Rojita' e apontou o terceiro golo do encontro.





O jogador realizou, uma vez mais, a totalidade do jogo, à semelhança do que tinha ocorrido no dia 8, na vitória por 3-2 sobre a Eslováquia. Os sub-21 espanhóis, refira-se, lideram o Grupo C da fase de qualificação para o campeonato da Europa do escalão, com 12 pontos em quatro jogos, mais três pontos do que a Rússia.Abel Ruiz é esperado esta quinta-feira de novo nos treinos do Sp. Braga.