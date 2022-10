Abel Ruiz na pré-convocatória de Espanha para o Mundial do Qatar

Abel Ruiz está pré-convocado para o Mundial do Qatar, que se realiza já dentro de poucas semanas. O avançado do Sp. Braga integra uma lista de 55 jogadores formulada pela equipa técnica de 'La Roja' e entregue na FIFA, de acordo com o diário espanhol 'Estadio Deportivo'.A imprensa espanhola tem dado conta desde ontem de alguns nomes incluídos nessa listagem, sendo que apenas o referido jornal mencionou o de Abel Ruiz. Isto porque a RFEF não pretende que a listagem seja divulgada na íntegra. A convocatória final da seleção espanhola será divulgada no próximo dia 11 de novembro.Refira-se que, na antevisão ao jogo com o Union Berlin, Artur Jorge foi confrontado com o momento de Vitinha e respondeu assim: "Temos 5 jogadores que espero que possam estar no Mundial, nas respetivas seleções." Ora, além dos pré-convocados para a Seleção Nacional, Ricardo Horta e Vitinha, o treinador referia-se aos também pré-convocados Diego Lainez (México), a Racic (Sérvia) e, percebe-se agora, a Abel Ruiz.