Abel Ruiz não esquece Paulinho: «Espero que as coisas não lhe corram tão bem...»

Abel Ruiz viveu na sombra de Paulinho até o ponta-de-lança português ter sido transferido para o Sporting, no último mercado de inverno.





"No início da época foi complicado, pois tinha um avançado muito bom à minha frente, o Paulinho. Aprendi muito com ele e ele deu-me muito para eu estar agora onde estou. O que aprendi nesse tempo com ele foi incrível, para mim é um grande avançado. Espero que as coisas não lhe corram tão bem, para nosso favor, sobretudo agora na final [da Supertaça]. Mas desejo-lhe o melhor", disse o espanhol, em declarações ao canal espanhol 'Talento Luso'.O foco está nessa decisão entre guerreiros e leões, sendo que Abel Ruiz fez questão de recordar os resultados com o Sporting na época passada. "Será uma final, é um jogo único e há que dar tudo desde o apito inicial para vencer. Perdemos os três jogos com o Sporting na última época, mas fomos superiores ao Sporting nos três jogos. Tivemos domínio, mas por pequenos detalhes que temos de melhorar para a final, as vitórias escaparam", analisou.Os arsenalistas perderam com o Sporting por 2-0 em Alvalade e por 1-0 na Pedreira, nos duelos do campeonato, e perderam também a final da Allianz Cup por 1-0, em Leiria.Abel Ruiz recuou ainda ao momento da sua chegada a Braga, no mercado de inverno de 2019/20. Na altura, era Rúben Amorim o técnico dos arsenalistas. "As primeiras semanas foram complicadas, mas tive a sorte de ter um grande treinador como era o Rúben e ele ajudou-me muito e pude entrar rapidamente na dinâmica da equipa. Nessa época tivemos vários treinadores, foi complicado. É difícil adaptarmo-nos em pouco tempo ao que quer cada um", apontou.