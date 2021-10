Abel Ruiz no onze das maiores promessas do futebol espanhol

O avançado Abel Ruiz foi selecionado para fazer parte do já tradicional 'Once de Oro', atribuído pelo portal 'Futbol Draft' e que há 15 anos premeia os maiores talentos do futebol espanhol. O jogador do Sp. Braga, ainda Sub-21 pela Rojita, entra num verdadeiro onze de estrelas, juntamente com Eric García, Pedri, Ferran Torres, Unai Vencedor ou Ansu Fati, conseguindo um feito que no passado foi alcançado por nomes como Sergio Ramos, Gerard Piqué, Juan Mata, Álvaro Morata, David Silva ou Koke.





O curioso destes prémios é que são definidos três onzes (Ouro, Prata e Bronze), sendo que no segundo, o de prata, entra Gavi, uma das grandes revelações recentes do Barcelona.Estes onzes, refira-se, são escolhidos por um Comité Técnico especializado, no qual entram, por exemplo, Luis de la Fuente (seleccionador Sub 21 espanhol), mas também todos os treinadores que fazem parte da estrutura de camadas jovens da Federação Espanhola de Futebol (RFEF) e ainda elementos da La Liga, Associação de Futebolistas Espanhóis, entre outros.Arnau Tenas (guarda-redes), BarcelonaVíctor Gómez (defesa direito), EspanyolHugo Guillamón (defesa central), ValenciaEric García (defesa central), BarcelonaJuan Miranda (defesa esquerdo), BetisUnai Vencedor (médio centro), Ath. BilbaoPedri (médio centro), BarcelonaFerran Torres (ala direito), Man. CityBryan Gil (ala esquerdo), TottenhamAnsu Fati (médio ofensivo), BarcelonaAbel Ruiz (avançado), Sp. Braga