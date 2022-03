Abel Ruiz: «Num dia falhas um penálti e no outro marcas um golo importante para equipa»

Autor do primeiro golo do Sp. Braga diante do Monaco, numa vitória por 2-0 , o avançado espanhol Abel Ruiz assumiu-se de certa forma aliviado por ter voltado aos tentos."É normal a alegria por marcar. Já levava muito tempo sem marcar e marcar à frente dos nossos adeptos é incrível", começou por comentar o dianteiro, à SportTV.Este golo, decisivo para a construção da vitória dos minhotos, surgiu poucas semanas depois de uma eliminatória resolvida nos penáltis, onde Ruiz falhou uma das cobranças e acabou em lágrimas. "Faz parte do futebol, num dia falhas penálti e no outro marcas um golo importante para equipa. Ainda não está nada decidido. Temos de dar 100% lá para passar a eliminatória. Vai ser um jogo difícil, tal como foi aqui"."Fizemos um jogo muito bom. O Monaco é uma grande equipa, tem bons valores e é muito competente. 2-0 é justo. Sou um avançado que gosta de fazer golos e voltar a marcar hoje é importante para mim, para ganhar confiança", finalizou.Quanto a Matheus, enalteceu a importância do triunfo, mas frisou que nada está fechado nas contas do apuramento. "Estamos felizes. Fizemos um bom jogo, mas nada está decidido. Temos de ter os pés no chão e ainda temos muito que trabalhar para passar à próxima fase. Temos que descansar porque domingo já temos um jogo pela frente. Todo o grupo jogou bem. O grupo lutou e acreditou até ao fim. Antes de pensar numa passagem aos quartos de final, temos de pensar no jogo de domingo com o Gil Vicente."