Abel Ruiz: «O 1-0 não é muito, na Escócia vai ser muito difícil»

Abel Ruiz era um homem realizado após o apito final no jogo da Liga Europa pelo jogo levado a cabo ante o Rangers."Fizemos um grande jogo, toda a equipa [o fez]. Fico feliz pelo golo mas todos fizeram um grande jogo, muito físico, contra um adversário que gosta de jogar assim. Fizemos um jogo muito completo", frisou o jogador do Sp. Braga que fez o único golo do jogo no primeiro tempo, realçando que a vantagem não é grande para a segunda mão dos 'quartos'."Podíamos ter ido para o intervalo com mais um golo, mas são jogos difíceis, o Rangers defende bem. O 1-0 não é muito, lá na Escócia vai ser muito difícil e temos de estar a 100 por cento para chegar às meias-finais", vincou em declarações à Sport TV.Sobre a segunda mão, Ruiz deixou claro que os minhotos não irão jogar para o empate."O Rangers pensa no jogo deles, nós no nosso. O nosso jogo é atacar, ganhar todos os jogos, não vamos lá para o 0-0, vamos para ganhar e fazer um grande jogo", reiterou."Estou muito feliz aqui no Braga, clube incrível e cidade muito boa. Espero seguir a assim, foi uma grande noite de todos."