Abel Ruiz: «Podemos colocar o nosso nome na história do clube»

Abel Ruiz está confiante no apuramento do Sp. Braga para as meias-finais da Liga Europa. Garante que os guerreiros vão entrar no jogo de amanhã, em Glasgow, para vencer e lembrou que a equipa "pode colocar o seu nome na história do clube"."A equipa está com muita confiança, vimos de ganhar o jogo de lá em casa, de uma boa vitória na Liga com o Vizela, a equipa está confiante e com muita ilusão e ambição, amanhã temos de dar tudo, é um jogo muito importante para nós e para o clube e vamos entrar com tudo desde 1.º minuto até ao fim.""Amanhã o Rangers vai entrar com tudo, também nós vamos entrar com tudo, sempre buscamos entrar nos jogos para vencer, vamos desde o 1º minuto buscar o golo. Estamos com muita confiança, vai ser um jogo muito difícil, Rangers é muito competente, tem jogadores miuto bons, mas vamos dar tudo.""Não me lembro, mas sei que é história do clube e nós podemos colocar o nosso nome na história do Sp. Braga.""Vou tentar marcar, sou avançado e tento ajudar a equipa com golos, tenho muita confiança e espero que saia bem o jogo, se marcar e ajudar a equipa melhor.""Os adeptos deles vão puxar pela equipa, mas nós temos que ter o nosso jogo e ideia na cabeça, temos alguns jogadores com a experiência de há dois anos... O Rangers luta até ao ultimo minuto e temos de fazer isso também."