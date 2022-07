Abel Ruiz pronto para a época

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por ABEL RUIZ ORTEGA (@abelruizortega)

Abel Ruiz integrou os trabalhos de pré-época do Sp. Braga nos últimos dias, depois das férias que se seguiram à sua presença na seleção sub-21 de Espanha, mas ontem mostrou-se pronto para as exigências da nova época. "De volta com a equipa. Com muita vontade de enfrentar novos desafios este ano", escreveu, nas redes sociais.