Abel Ruiz: «Queríamos a vitória, mas eles têm uma equipa muito boa e conseguiram o golo»

Depois de ter marcado na vitória conquistada na primeira mão em Portugal, Abel Ruiz voltou esta quinta-feira a marcar ao Lyon, um golo que serviu para tranquilizar ainda mais a equipa de Carvalhal, que seguiu rumo aos quartos de final depois do triunfo por 3-1 no conjunto das duas mãos.Em declarações na flash-interview da Sport TV no final do encontro, Abel Ruiz mostrou-se "muito feliz", tanto a nível individual como coletivo, pela vitória na eliminatória, lamentando ainda assim o golo sofrido já nos instantes finais da partida no Mónaco."Muito feliz a nível individual e pela equipa. Fizemos um grande jogo, já o tínhamos feito em Braga. Queríamos a vitória, mas eles têm uma equipa muito boa e conseguiram o golo. Fizemos uma grande eliminatória. A ideia era a vitória. Sabíamos que era difícil, porque o Mónaco é uma grande equipa e estava dois golos abaixo. A nossa intenção era ganhar e isso viu-se no jogo", atirou, assumindo: "Qualquer equipa vai ser difícil nos quartos de final de uma competição europeia."