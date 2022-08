Abel Ruiz: «Queríamos muito ganhar e conseguimos o 3-3»

Abel Ruiz saltou do banco na segunda parte para oferecer o 3-3 final ao Sp. Braga, selando um ponto aos bracarenses na jornada inaugural diante do Sporting, dando conta da vontade dos arsenalistas em chegar à igualdade."Foi uma desilusão sofrer o 3-2. Estávamos a fazer um grande jogo. Foi um grande jogo para todos, adeptos e quem esteve em ação. Um espectáculo incrível. Queríamos muito ganhar e conseguimos o 3-3", constatou à Sport TV.O internacional espanhol sub-21 explicou os objetivos do Sp. Braga para 2022/23 e deixou claro que "o empate nunca é bom"."Em campo estiveram duas grandes equipas e que lutam pela vitória. Os dois queriam muito ganhar. No final foi empate. Mas temos que seguir este caminho e com esta atitude. Obrigado aos adeptos por todo o apoio. O empate nunca é bom. Entramos sempre para ganhar e mostrámos isso em campo", frisou Ruiz."No futebol o importante é estar preparado. Sejam 5/10 ou 90 minutos. O Álvaro [Djaló] e eu fizemos isso quando entrámos. Ajudar desde o banco e isso é que importante pata todos"