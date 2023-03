Abel Ruiz recorda início difícil e destaca a sua afirmação: «Consegui fazer o papel do Paulinho»

Abel Ruiz foi reforço de inverno do Sp. Braga em janeiro de 2020, tendo chegado poucos dias depois da conquista da Taça da Liga, ainda sob o comando técnico de Rúben Amorim. O espanhol teve um início difícil, mas com o tempo cresceu e afirmou-se nos arsenalistas, sendo agora dono de um registo impressionante, com 62 jogos consecutivos a ser utilizado."Na primeira época só consegui fazer oito jogos, mas com o passar do tempo sabia que ia ter mais protagonismo. É difícil chegar a uma equipa onde há muitos portugueses e brasileiros que falam o mesmo idioma. Não é a mesma coisa do que quando tens jogadores de diversos países, é muito diferente quando se entra numa equipa com jogadores que já se conhecem bem e o primeiro meio ano foi difícil para mim, porque chegava um jogador de fora, um espanhol, a um grupo cheio de portugueses e brasileiros, mas acho que a minha adaptação foi boa e quando o Paulinho saiu da equipa, que era a referência do ataque, vi que tinha de assumir essa responsabilidade e acho que, com tranquilidade e muito trabalho, consegui estar a fazer o papel muito bom que o Paulinho tinha interpretado", afirmou o avançado, no PodNext, podcast emitido esta noite pelo canal do clube. Paulinho, refira-se, viria a ser vendido ao Sporting apenas em janeiro de 2021.Ora, a afirmação de Abel Ruiz na equipa levou a que, esta época, esteja a ser indispensável para Artur Jorge, mesmo não sendo sempre titular. Certo é que joga há 63 encontros consecutivos, sequência iniciada a 15 de janeiro de 2022, frente ao Marítimo. "Quando tens tantos jogos seguidos é porque cuidas bem do teu corpo. Tento fazer tudo bem para estar bem em cada treino e em cada jogo e ter feito tantos jogos seguidos, seja a titular ou desde o banco, é porque estou em boa forma, tento comer e descansar bem para estar bem em todos os momentos e acho que é essa a chave de ter feito estes jogos seguidos", explicou.E o jogador, de 23 anos, tem em casa uma importante ajuda: a namorada, do ramo da fisioterapia e treino individualizado. "Ela sabe o que tenho de fazer fora de campo e isso é muito bom. Quando chego a casa, muitas vezes ela trata de mim, essa experiência leva a que saiba o que tenho ou não de fazer", contou Abel Ruiz.