Abel Ruiz reintegrado nos trabalhos após superar infeção por Covid-19

Abel Ruiz foi reintegrado hoje nos treinos do Sp. Braga sem quaisquer limitações. O avançado espanhol tinha testado positivo à Covid-19 no passado dia 4, cumpriu o isolamento de sete dias e, após testar negativo, voltou a juntar-se ao grupo de Carlos Carvalhal.O camisola 9 passa, assim, a estar disponível para o encontro com o Marítimo, agendado para este sábado, sendo que o Sp. Braga tem ainda o jovem Vitinha indisponível por estar a cumprir o período de isolamento por ter testado positivo no passado dia 7.