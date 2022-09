Abel Ruiz sobre o futuro: «Estou aberto a qualquer proposta»

Abel Ruiz não fecha a porta à saída do Sp. Braga num futuro próximo. Em entrevista ao jornal espanhol 'Sport', o avançado diz que está aberto a qualquer proposta."Se fizer as coisas bem aqui, então outras oportunidades vão surgir. Estou aberto a qualquer proposta. Este ano estamos bastante motivados e temos a ambição de ganhar títulos. Algo que não é fácil, porque em Portugal é muito complicado enfrentar os três grandes. A única possibilidade é construir uma boa equipa e realizar uma excelente época", disse, revelando-se, ainda assim, satisfeito pela oportunidade de representar os guerreiros."Estou muito feliz em Braga. Eles deram-me tudo e tenho tentado retribuir. Foi com eles que tive a oportunidade de brilhar na Europa e quero recompensá-los por isso. Braga é uma cidade muito calma, muito bonina e pequena", acrescentou.Embora admita que o início de época não foi o desejado, sobretudo pela escassez de oportunidades no onze, Abel Ruiz garante que dará tudo para inverter a situação. No futuro próximo, o dianteiro espera ter mais chances de ir entrando nas escolhas iniciais."Não comecei como gostava de ter começado. Joguei dois jogos a titular em oito. Espero ir entrando na equipa mais regularmente. Quando me tocou jogar, dei tudo. Levo dois golos e uma assistência", frisou.