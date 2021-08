Abel Ruiz: «Sofremos perto do final da primeira parte e no início da segunda. Isso matou-nos»

Autor do golo que relançou o Sp. Braga na luta pela partida diante do Sporting, o avançado espanhol Abel Ruiz assumiu que o encontro foi perdido pelos minhotos nos detalhes.





"Acho que fizemos um grande jogo contra uma grande equipa como é o Sporting. Acabámos por perder o jogo nos detalhes, com um golo perto do final da primeira parte e no princípio da segunda. Isso ‘matou-nos’. Ainda tentámos reagir no que restava da segunda parte, mas não conseguimos levar pontos deste jogo, o que é uma pena, pois queríamos muito dar uma alegria aos nossos adeptos no regresso ao nosso estádio, mas resta muito campeonato. Na próxima semana temos mais um e vamos já pensar nisso", começou por dizer, à SportTV."O jogo estava muito dividido na primeira parte, tivemos duas boas oportunidades e aquele golo antes do intervalo foi importante. Ficámos com este 2-1 e tentaremos dar uma alegria aos nossos adeptos nos próximos jogos.""Jogamos cada jogo sempre a 100 por cento. Esta era o mais importante, mas já passou e agora é o da próxima semana. Temos de ir jogo a jogo e só pensamos nisso, tentar ficar com os três pontos em cada jogo."