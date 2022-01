Abel Ruiz testa positivo à Covid-19

O avançado espanhol Abel Ruiz é o mais recente jogador do plantel do Sp. Braga infetado com Covid-19. De acordo com os minhotos, o dianteiro internacional pelo país vizinho testou positivo nos testes de diagnóstico realizados após a retoma dos trabalhos depois de dois dias de folga.Com o caso positivo de Ruiz o Sp. Braga passa a ter cinco elementos infetados, depois de na semana passada também terem sido detetadas as infeções em Ricardo Horta, Chiquinho, Raúl Silva e Fabiano.