Abel Ruiz: «Uma boa época seria vencer a Taça e entrar na Champions»

Abel Ruiz esteve, esta noite, no PodNext, podcast da Next, o canal do Sp. Braga, e falou um pouco sobre as perspetivas para o que resta da temporada 2022/23. O avançado espanhol aponta à conquista da Taça de Portugal e à possível entrada na Liga dos Campeões."Vim para cá para levar o clube ao topo do País e da Europa, é o que vou tentar fazer, e que acho que estou a tentar fazer no dia a dia e esta época ainda temos muitas coisas para conseguir. Acho que uma boa época seria ganhar a Taça e no campeonato continuar como estamos e tentar entrar na Liga dos Campeões. É um objetivo que podemos alcançar e só temos de dar o nosso melhor nas 11 finais e dar tudo para estar lá", apontou o camisola 9."Temos um grupo muito bom e de certeza todos juntos, jogadores e adeptos, poderemos alcançar esse objetivo. Para o Sp. Braga, a Liga dos Campeões é uma competição que pode ser incrível para o clube, seria muito bom voltar a estar lá. Nesta primeira metade da época, conseguimos estar nessas posições e queremos continuar aí porque acho que temos equipa para estar lá. E, como disse, todos juntos de certeza que se pode alcançar esse objetivo", reforçou Abel Ruiz.O jogador, de 23 anos, sublinhou ainda o quão feliz está com a experiência que tem vivido nos arsenalistas. "Tudo o que consegui no Sp. Braga foi muito bom. Sou muito feliz desde o primeiro dia que cheguei aqui e conseguimos coisas muito boas. A conquista da Taça de Portugal, por exemplo, foi incrível, e esperamos ter muitas coisas para conquistar", disse.Abel Ruiz falou ainda do compatriota Víctor Gómez, que está no Sp. Braga por empréstimo do Espanyol. "Se eu fosse presidente fazia tudo para que ele ficasse aqui. É um jogador muito bom e acho que é jogador para ficar aqui muitos anos", disse. Recorde-se, a propósito, que o acordo de empréstimo contempla uma opção de compra não obrigatória de 2 milhões de euros e que, caso seja exercida, o lateral-direito assinará por cinco anos.