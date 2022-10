Abel Ruiz: «Vamos mostrar de que raça somos feitos»

Abel Ruiz deu voz à ambição do grupo de trabalho bracarense na antecâmara do encontro com o Saint-Gilloise, agendado para esta quinta-feira, às 17h45, na Bélgica. O avançado espanhol não passou ao lado do momento de forma do Sp. Braga, que vem de três derrotas consecutivas, mas deixou uma garantia na conferência de imprensa."Temos a mesma confiança que tínhamos, um grupo incrível e de muito bons jogadores. Vamos mostrar de que raça somos feitos, sabendo que o jogo será muito difícil. Teremos de estar concentrados os 90 minutos", atirou Abel Ruiz.Antes, tinha prestado declarações à Sport TV, onde recuou ao encontro da semana passada. "Fizemos golo e nos últimos minutos encolhemo-nos um bocadinho, temos de melhorar isso e estar focados no jogo até ao final. Sabemos que é um jogo muito importante, cada jogo é uma final e este é mais um. É muito importante após termos perdido na semana passada, mas vamos entrar para vencer como sempre", afirmou o camisola 9 do Sp. Braga, de 22 anos, que foi o autor do golo do duelo da semana passada, que o Sp. Braga perdeu para o Saint-Gilloise por 2-1.O Sp. Braga chega a este desafio com seis pontos, menos três do que o conjunto belga. O Union Berlim tem três pontos, pelo que será essencial para os minhotos uma vitória em Leuven que mantenha os alemães à mesma distância, até porque o jogo seguinte desta fase de grupos da Liga Europa será precisamente em Berlim.