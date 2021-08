Acácio Valentim ambicioso após sorteio do Sp. Braga: «Garantir o 1.º lugar do grupo»

O Sp. Braga ficou no Grupo F da Liga Europa, onde irá defrontar o Estrela Vermelha (Sérvia), Ludogorets (Bulgária) e o Midtjylland (Dinamarca). Em reação ao sorteio, Acácio Valentim apontou ao 1.º lugar do grupo.





"O objetivo é vencermos o máximo de jogos possível para garantir o 1.º lugar do grupo e assim ter acesso direto a fase seguinte. O plantel, apesar de jovem, é ambcioso e é isso que pretende e é para isso que vai trabalhar, naturalmente", referiu o Team Operations Director do Sp. Braga, que representou o clube no sorteio da Liga Europa, em Istambul.Recorde-se que apenas o vencedor de cada grupo passa diretamente aos oitavos-de-final da competição, sendo que os segundos classificados terão de fazer um playoff de acesso a essa fase com os oito terceiros classificados da fase de grupos da Liga dos Campeões."O sorteio ditou jogar com equipas fortes, aparentemente de menos nome, mas são dois clubes campeões dos seus países e um vice-campeão. São deslocações difíceis, longas. De acordo com o calendário, pode trazer-nos maiores dificuldades, nomeadamente deslocações que sejam em período de inverno", afirmou ainda Acácio Valentim, numa reação aos meios oficiais dos guerreiros.