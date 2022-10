Ações da SAD do Sp. Braga valorizaram 20% após entrada da Qatar Sports Investments

O anúncio da entrada da Qatar Sports Investments na SAD do Sp. Braga tiveram impacto imediato nas ações da Sociedade Desportiva liderada por António Salvador na bolsa.A 16 de setembro, as ações da SAD minhota fecharam a 6,25 euros, mas esta segunda-feira abiram a 7,5 euros, o que se traduz numa valorização de 20 por cento, tendo sido transacionadas um total de 223 ações.Comparando diretamente com os três grandes do futebol português, o Benfica transacionou ações a 3,75 euros, o FC Porto a 0,83 euros e o Sporting a 0,80 euros.