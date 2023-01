Adepto do Sp. Braga detido na sequência do dérbi com o V. Guimarães

Um adepto do Sp. Braga foi detido pela PSP no âmbito da operação de segurança do dérbi minhoto da Taça de Portugal, que se realizou ontem à noite.De acordo com uma nota da PSP, o cidadão, de 31 anos, foi detido devido ao arremesso de um objeto para o grupo de adeptos visitantes, ou seja, para os adeptos do V. Guimarães.O detido foi notificado para comparecer no Tribunal Judicial da Comarca de Braga.