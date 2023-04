Adepto do Sp. Braga impedido de entrar em estádios após agressão no final do jogo com o Chaves

O adepto do Sp. Braga que agrediu um Assistente de Recinto Desportivo no final do Chaves-Sp. Braga , já fora do Estádio Municipal Engenheiro Manuel Branco Teixeira, fica intedito de entrar em estádios por tempo indeterminado.Esta segunda-feira, o homem foi presente no Tribunal de Chaves para primeiro interrogatório e foi-lhe aplicada a medida de coação de interdição nos estádios de futebol e apresentações na esquadra da PSP da sua área de residência, durante os jogos do Sp. Braga nacionais e internacionais.