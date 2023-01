Adeptos deixam recado à SAD com tarja

Dois dias após o Sp. Braga ter assinalado o 102º aniversário, os adeptos do clube aproveitaram o jogo com o P. Ferreira para enviar um recado à SAD."De prenda de aniversário, queremos 50+1", leu-se, numa tarja exibida pela claque, aludindo ao desejo dos sócios de que o clube tenha posição maioritária na SAD. Mensagem semelhante já havia sido exibida no jogo da Taça de Portugal frente ao Felgueiras e, em outubro último, a claque manifestara-se contra a entrada da ‘Qatar Sports Investments’ na SAD.Regressado ao futebol luso neste mercado pela porta do Paços de Ferreira, Marafona defrontou o emblema que representou durante mais tempo na 1ª Liga. Apesar de ser adversário, o guardião, de 35 anos, foi bastante acarinhado pelos adeptos do Sp. Braga, que não esquecem o seu contributo durante as três épocas e meia que esteve no clube. *