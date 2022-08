Adeptos do Sp. Braga preparam deslocação massiva a Arouca

O bom arranque de temporada do Sp. Braga tem sido mobilizador e os adeptos dos guerreiros preparam-se para deslocar-se massivamente até Arouca no próximo domingo, para apoiar a equipa de Artur Jorge no encontro da 4.ª jornada da Liga Bwin.Ora, já foram vendidos os 1.200 bilhetes que o Arouca tinha enviado ao Sp. Braga, tendo entretanto sido pedidos outra remessa de mais 500 ingressos, que já se encontram à venda. A equipa arsenalista terá, assim, forte apoio no Estádio Municipal de Arouca, para um encontro agendado para as 18 horas.