Adeptos fazem espera à equipa após goleada no Bessa e PSP intervém

Os adeptos do Sp. Braga fizeram uma espera aos jogadores à chegada ao Estádio Municipal após a goleada averbada no Bessa que afastou os arsenalistas da final four da Allianz Cup.O ambiente que os aguardava era tudo menos pacífico face ao desagrado geral. Para além de cânticos com insultos, foram lançadas tochas e potes de fumo que criaram um ambiente ameaçador para a comitiva bracarense.Nesse sentido, foi de imediato chamada a PSP que compareceu no local protagonizou uma intervenção rápida no sentido de proteger os profissionais do Sp. Braga que estavam na mira do descontentamento popular. Tratou-se, de resto, do ato de contestação mais concreto desde que Carlos Carvalhal assumiu o comando nesta sua segunda passagem pelo clube como treinador.