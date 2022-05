Afonso Machado assina contrato profissional com o Sp. Braga: «Todos os dias trabalhei para isto»

Afonso Machado, defesa de 17 anos, assinou um contrato profissional com o Sp. Braga válido para as próximas três temporadas, informou o emblema minhoto no site oficial. O jogador fica assim ligado ao clube até 2025.O jovem leva 24 jogos e três golos esta temporada, na qual tem estado em destaque ao serviço dos sub-17 dos arsenalistas, que se encontram em 2.º lugar do campeonato.Atleta do Sp. Braga desde os 9 anos, Afonso Machado mostrou-se satisfeito e agradecido pelo reconhecimento do seu trabalho. "Sinto-me muito feliz por ver o meu trabalho e esforço recompensados. Entrei para este clube quando tinha nove anos e todos os dias trabalhei para isto. Ao mesmo tempo, também sinto uma responsabilidade acrescida para retribuir a confiança que o Sp. Braga está a depositar em mim", afirmou o jogador aos meios arsenalistas.O jovem lateral, que aponta a "velocidade, a eficácia dos cruzamentos e uma boa visão de jogo" como características do seu estilo de jogo, confessa ter objetivos maiores em mente. "Espero a curto prazo integrar a convocatória da Seleção Nacional e chegar o mais rápido possível à equipa principal", disse Afonso, que aproveitou ainda para recordar a sua caminhada nos bracarenses: "Considero um percurso positivo. Estou neste clube há oito anos e para chegar até aqui foi necessário ultrapassar várias adversidades e desafios, que me fizeram crescer enquanto jogador".T.G.