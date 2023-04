Agressão de adepto a jornalista vale multa de 3.898 euros ao Sp. Braga

O Sp. Braga foi multado pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol em 3.898 euros, devido à agressão de um adepto a um fotojornalista. O episódio aconteceu no elevador do Estádio Municipal de Braga logo após o final do encontro entre os arsenalistas e o Arouca, a 19 de fevereiro.De acordo com o despacho divulgado esta terça-feira, o emblema minhoto viu ser-lhe deduzidas duas acusações, uma inserida no quadro das "agressões graves a espectadores e outros intervenientes" e outra no âmbito do "comportamento incorreto do público.Aquando da audiência disciplinar, o Sp. Braga pediu a suspensão da mesma, apresentando, mais tarde, uma "confissão integral e sem reservas".