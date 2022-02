«Ainda há muito para ganhar esta época»: as reações dos jogadores do Sp. Braga ao êxito europeu

Ao longo desta sexta-feira, os jogadores do Sp. Braga passaram pelas redes sociais não só para partilhar fotos da jornada de ontem, como para divulgar as suas sensações depois de garantido o acesso aos oitavos-de-final da Liga Europa, fruto da reviravolta operada diante do Sheriff."Muito orgulhoso por tudo o que esta família Sp. Braga fez ontem. Acreditámos sempre que era possível dar esta felicidade aos nossos adeptos e conseguimos alcançar os nossos objetivos. Agradecer à minha família por todo o apoio que sempre me dão e por toda a tranquilidade e equilíbrio que me passam em todos os momentos. Sou abençoado. Agradecer também a Deus pela força! Ainda há muito para ganhar esta temporada. Juntos Sempre!""Mais uma grande noite europeia ! Muito feliz de passarmos esta eliminatória que muitos já davam como perdida ! Estamos de parabéns Sp. Braga.""Juntos superamos qualquer obstáculo! Estamos nos oitavos-de-final da Liga Europa. Vamos Guerreiros.""Noite europeia mágia! Nós acreditávamos… nós passamos! Todos juntos.""Liga Europa. Por mais noites como ontem, memorável. Seguimos juntos Sp. Braga.""Uma noite maravilhosa, muito orgulhoso deste grupo. Rumo aos oitavos-de-final da Liga Europa.""Noite para ficar marcada na história! Juntos somos mais fortes, qualificados para os oitavos.""Grande noite europeia, acreditámos no que muitos diriam impossível… Mostrámos o que é a força guerreira e saímos vencedores de uma grande batalha. Queremos mais, que orgulho fazer parte desta família.""Que noite incrível, obrigado a todos pelo apoio. Seguimos juntos. Aqui é Braga."