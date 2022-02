Ainda o negócio Galeno: saiba quanto o Sp. Braga paga pelos serviços de intermediação

O negócio que levou Galeno do Sp. Braga para o FC Porto no último dia do mercado de inverno ainda mexe, com a divulgação, já hoje, do comunicado enviado pelos arsenalistas à CMVM com os detalhes do negócio.Se o FC Porto confirmou que não assumia os custos com os serviços de intermediação, o Sp. Braga explicou o valor em causa e que será pago pela SAD bracarense: trata-se de 7,7% do valor da transferência. Ora, e uma vez que o negócio foi selado por 9 milhões de euros, isso corresponde a 693 mil euros com encargos de intermediação. Recorde-se que o mecanismo de solidariedade foi assumido pelo FC Porto."A SPORTING CLUBE DE BRAGA – FUTEBOL, S.A.D., vem nos termos e para os efeitos do cumprimento da obrigação de informação que decorre do disposto no artigo 248.º-A do Código dos Valores Mobiliários, informar o mercado que chegou a acordo com a FUTEBOL CLUBE DO PORTO – FUTEBOL, SAD para a transferência definitiva do jogador WENDERSON RODRIGUES DO NASCIMENTO GALENO, pela quantia de 9.000.000,00€ (nove milhões de euros), acrescida de IVA, a qual diz respeito, apenas, aos direitos que detinha sobre o jogador (a FUTEBOL CLUBE DO PORTO – FUTEBOL, SAD já detinha 50% dos direitos económicos do jogador limitados à mais valia gerada pela sua transferência).O mecanismo de solidariedade conexo com a transferência acresce ao valor referido e é da responsabilidade do FUTEBOL CLUBE DO PORTO – FUTEBOL, SAD. A transferência do jogador implica para a SPORTING CLUBE DE BRAGA - FUTEBOL, S.A.D. encargos com serviços de intermediação no valor correspondente a 7,7% do valor da transferência excluindo mecanismo de solidariedade."