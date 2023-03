Al Musrati convocado para a seleção da Líbia

Al Musrati, médio do Sp. Braga, consta da lista de convocados do treinador espanhol Javier Clemente para os próximos compromissos da seleção da Líbia, neste mês de março.Será um duplo encontro frente à seleção da Tunísia, com jogos agendados para os dias 24 e 28, com vista ao apuramento para a Taça das Nações das Africanas 2023. O líbio leva dois golos marcados com a camisola da seleção africana.V.V.