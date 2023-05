Al Musrati em dúvida para a visita ao Benfica

A equipa de Artur Jorge continua a preparar a visita ao Benfica com a certeza de que Castro está fora das opções, devido a lesão. Al Musrati, esse, continua em dúvida. Apesar de ser expectável que recupere, Racic perfila-se como potencial candidato caso o líbio não esteja em condições de ir a jogo.O Sp. Braga contará com forte apoio no Estádio da Luz, no sábado, onde são esperados entre 1.500 a 2 mil adeptos arsenalistas. Para já, ainda assim, foram vendidos cerca de mil bilhetes, fasquia que irá subir até ao dia do desafio com o Benfica, de acordo com as expectativas minhotas.