Al Musrati feliz por renovar até 2026: «Que nas próximas épocas possa fazer ainda melhor»

Al Musrati renovou o seu contrato até 2026 (era válido até 2024) e passou e estar protegido por uma cláusula de rescisão de 30 milhões de euros, numa operação que não envolveu encargos de intermediação, como confirmou a SAD à CMVM. Em declarações ao canal do clube, o médio líbio mostrou-se "muito feliz" por prolongar o vínculo e espera fazer "ainda melhor pelo clube nas próximas épocas"."Fico muito feliz por renovar. Sinto-me muito bem aqui, na cidade e no clube. Estou em Braga há dois anos e foram duas temporadas fantásticas, espero que nas próximas épocas possa fazer ainda melhor pelo clube. Falei com a minha família sobre o novo contrato, eles disseram-me para não pensar muito nisso já que me sentia feliz e tinha tudo o que precisava aqui em Braga.""Portugal neste momento é a minha segunda casa. Estou muito satisfeito por estar aqui. Gosto do país, das pessoas, é tudo muito calmo. Quando cheguei a Portugal não falava nenhuma língua, apenas árabe. Foi muito difícil para mim, mas agora estou bem aqui em Braga, entendo muito bem português e inglês também.""Temos jogadores fantásticos, com muita qualidade. Penso que temos tudo o que é preciso para lutar até ao final da época. Penso sempre no futuro e em ser cada vez melhor até ao fim da minha carreira.""Agradeço aos adeptos pelo apoio em todos os jogos, em casa e fora. Gosto muito de todos os Guerreiros e queremos dar o máximo por eles."