Al Musrati não viajou com o Sp. Braga para Lisboa e em princípio falhará o jogo com o Benfica, agendado para este sábado.O médio líbio foi uma ausência notada na comitiva que se deslocou até à capital pouco antes das 19 horas desta sexta-feira, depois de ter passado a semana em dúvida, em virtude de queixas físicas trazidas do jogo com o Portimonense.De referir a chegada dos minhotos a Lisboa foi pautada por um ambiente de tranquilidade.I.F.