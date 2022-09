Alan diz que Sp. Braga não pode "adormecer" na Allianz Cup: «Sonhar é bom mas temos de trabalhar»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Sp. Braga vai defrontar o Paços de Ferreira, o Casa Pia e o Trofense no Grupo D na Taça da Liga e Alan, diretor de relações institucionais dos arsenalistas, não esconde que a ambição é chegar à final."É um grupo muito equilibrado e com quatro boas equipas. Todas querem passar e vencer este grupo. Temos de continuar o trabalho que estamos a fazer. Sonhar com um título na Taça da Liga? Sonhar sempre é bom, mas temos de trabalhar para isso e não podemos adormecer porque este é um grupo forte. Entramos em qualquer competição para vencer, mas temos de ir passo a passo, jogo a jogo e claro que esperamos estar na final", explicou.