Alan reclama mais de 770 mil euros à EA pelo uso da sua imagem em videojogos

Alan, antigo jogador com um vasto currículo em Portugal e atual diretor de relações institucionais do Sp. Braga, avançou com um processo sobre a Electronic Arts (EA) pela utilização da sua imagem e do seu nome no videojogo FIFA sem a sua autorização, avançou o Jornal de Notícias. De acordo com a mesma fonte, o luso-brasileiro exige um valor de 778 mil euros.Ao que tudo indica, Alan reclama, contando já com juros, 770 mil euros à empresa criadora dos videojogos FIFA por danos patrimoniais de personalidade e pela utilização indevida da sua imagem e do seu nome. A este valor juntam-se cerca de 8 mil euros por danos não patrimoniais.Recorde-se que, num passado recente, jogadores portugueses e atletas a atuar em Portugal já tomaram medidas semelhantes.