Alan: «Temos de ter opções para saída do David Carmo e vamos mostrar isso com novos talentos»

Alan reagiu à saída de David Carmo para o FC Porto logo após o sorteio do campeonato."Desejo as maiores felicidades ao David Carmo. Temos de ter opções para saída do David Carmo e vamos mostrar isso com novos talentos", frisou.O ex-jogador reagiu ainda ao sorteio, sendo que o Sp. Braga vai iniciar a Liga frente ao Sporting: "Temos de jogar contra todos, mas vamos começar com Sporting em casa. Este jogo já é um clássico porque o Sp. Braga já se bate com os grandes do futebol português. Aposta em jovens? Já demonstrámos no passado e continuamos a mostrar no presente que temos jovens de muito valor. O Sp. Braga está aí para o que der e vier e vai incomodar muita gente".