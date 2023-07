Álvaro Djaló eleva o nível em 2023/24: «Quero fazer ainda melhor»

Álvaro Djaló fez 41 jogos pelo Sp. Braga na temporada passada e, aos 23 anos, considera-se "mais maduro" e pretende elevar o nível na nova época. E confiança não falta."Esta temporada sou um jogador mais maduro e estou aqui para fazer ainda melhor que no ano passado. Conheço bem as ideias do treinador Artur Jorge e é sempre bom trabalhar e aprender com ele e com os meus companheiros de equipa", referiu o extremo, aos canais do clube."Estão a correr bem os primeiros dias de treino. A equipa está a sentir-se confortável e com vontade de chegar na melhor forma possível aos jogos de preparação e, posteriormente, aos jogos oficiais. Estamos a trabalhar para isso"."Para mim foi um sonho jogar na equipa principal a época passada. Esta temporada sou um jogador mais maduro e estou aqui para fazer ainda melhor que no ano passado. Conheço bem as ideias do treinador Artur Jorge e é sempre bom trabalhar e aprender com ele e com os meus companheiros de equipa"."Tendo no plantel jogadores como Castro, Pizzi, André Horta e Paulo Oliveira fica mais fácil. São jogadores experientes, que gostam de receber bem os novos jogadores. O Vitor Carvalho e o Adrián Marín são boas pessoas e bons jogadores e nós estamos aqui para os ajudar e eles a nós"."Temos que nos mentalizar em ganhar os jogos de preparação, para quando chegar a hora dos jogos oficiais estarmos prontos".