Álvaro Djaló: «Temos de focar na Liga Conferência e tentar chegar o mais longe possível»

Álvaro Djaló foi um dos marcadores do triunfo (2-1) do Sp. Braga sobre o Malmö na despedida da equipa bracarense da Liga Europa e no final não escondeu o sentimento de felicidade pelo momento. "Sabe muito bem ajudar a equipa a conquistar os três pontos. O objetivo era ganhar e classificar-nos, mas não conseguimos. Agora temos de nos focar na Liga Conferência e tentar chegar o mais longe possível", disse, em declarações após o apito final da partida em Braga.

"Tento sempre fazer o meu melhor, com golos ou assistências, contribuir para equipa. Hoje fui feliz", continuou, assumindo ainda que o Sp. Braga irá encarar a Liga Conferência "com a mesma mentalidade" que colocou na Liga Europa. "É uma boa competição e vamos com a mesma mentalidade para a Liga Conferência, pensando jogo a jogo e tentando chegar o mais longe possível."