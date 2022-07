Álvaro Djaló trabalha na equipa A do Sp. Braga: «Era o meu sonho desde o ano passado»

Álvaro Djaló é uma das novidades na equipa do Sp. Braga que trabalha às ordens de Artur Jorge, depois de ter estado na equipa B nos últimos dois anos. Em declarações aos meios do clube, o extremo de 22 anos falou de como têm corrido estas semanas de trabalho."Estou a adaptar-me bem e a integrar-me bem com os colegas. Estou feliz por aqui estar, agora há que continuar a somar vitórias para chegarmos bem ao campeonato", começou por dizer Álvaro Djaló."O míster tem ideias claras, venho com ele desde a época passada, percebo-o bastante bem e os restantes colegas estão a adaptar-se às suas ideias", continuou. "Foi bom ter feito um bom campeonato [na Liga 3] e estar agora aqui com ele a ajudar a equipa A, era já o meu sonho estar aqui na equipa A desde o ano passado. Agora é só continuar a trabalhar que o momento vai chegar. Os mais velhos têm-me acolhido muito bem, dado conselhos e o fundamental para me adaptar a eles e aos seus movimentos. Está a correr tudo bem", assegurou."Esperamos começar bem a época, ganhar jogos, superar-me todos os dias e as coisas vão acontecer naturalmente", concluiu Álvaro Djaló.