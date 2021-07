André Castro: «A Supertaça é importantíssima para nós»

O Sp. Braga e o Sporting medem forças no primeiro troféu oficial da temporada a 31 de julho: a Supertaça. Para André Castro, trata-se de uma prova que os arsenalistas querem muito conquistar.





"Estamos focados em preparar-nos da melhor maneira possível. Temos a Supertaça que é um jogo importantíssimo para nós. O Sp. Braga nunca a conquistou e seria bom começar a temporada assim, vencendo esse troféu. Vamos jogo a jogo querendo competir ao máximo pelo campeonato", reiterou o médio português, de 33 anos, em entrevista ao portal 'Fútbol portugués desde España'.Segundo André Castro, a Taça de Portugal a acabar a última época foi especial. "É difícil ganhar título com o Sp. Braga e tornou a conquista muito valiosa. Vínhamos de ser finalistas na Taça de Liga e perder esse jogo custou a dirigir, pela forma como foi e sem sermos piores do que o Sporting na final. Ganhar a Taça de Portugal ao Benfica é algo que nunca vou esquecer. Foi o título mais especial tal como ser campeão da 2ª Liga, ao serviço do Olhanense", constatou.