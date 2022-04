André Castro e a expulsão de Tormena: «Penálti parece-me muito forçado e o vermelho não se entende»

André Castro não tem dúvidas que a expulsão de Tormena, após cometer um penálti, foi o lance capital do Rangers-Sp. Braga (). Em declarações na 'flash-interview' no final do encontro no Ibrox Stadium, o experiente médio bracarense disse não entender a decisão do árbitro, enaltecendo a resposta da equipa após a adversidade."O Sp. Braga deu tudo. O jogo não começou da melhor maneira e mesmo antes do intervalo surgiu um lance que me parece muito forçado que foi o penálti e depois não conseguir entender o vermelho. Mesmo assim não desistimos. Tentámos de tudo, fizemos o golo, acreditamos até ao fim. Estou extremamente orgulhoso. É um jogo que ficará na memória porque tínhamos o sonho de chegar final da Liga Europa", começou por dizer o jogador dos minhotos, rematando: "Encontrámos um excelente adversário e um excelente ambiente. Na primeira bola que criaram fizeram golo, galvanizaram-se e tivemos de sofrer. Mesmo assim nunca desistimos, mas não tivemos a sorte do jogo."Já David Carmo sublinhou o "ambiente forte" do Ibrox Stadium. "Sabíamos que ia ser difícil. Início de jogo custou muito. Ambiente forte. Fizemos tudo o que nos competia. Dar tudo em campo até ao último minuto e acho que saímos de cabeça levantada. Rangers começou por cima. Era nossa obrigação dar tudo. Acreditar sempre. Dar a vida. Sentir. Lutámos muito e valorizámos o espectáculo. Mostrámos que somos uma verdadeira equipa. Muitos duvidam da juventude, mas mostrámos qualidade e que estamos a crescer", terminou.